Сальма Хайек поразила Instagram своей естественной красотой в бассейне

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная голливудская актриса Сальма Хайек представила в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Знаменитость решила представить в соцсети свежий кадр с небольшого отдыха. Для этого Сальма Хайек забралась в бассейн, предварительно примерив закрытый купальник, а также выпила стакан лимонада. Впрочем, не это стало предметом восхищения среди многочисленны фолловеров звезды.

Подписчики Сальмы Хайек отметили, что знаменитость выглядит потрясающе, ведь она отказалась от косметики. Актриса поразила Instagram своей естественной красотой в бассейне, о чем говорит множество восхищенных комментариев и более 1,3 миллиона лайков. -0-