Сальма Хайек поразила Instagram своим видом в новой фотосесии

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек представила в Instagram новый пост и восхитила сеть.

Звезда кино приняла участие в новой фотосессии для модного журнала, где примерила стильный и смелый наряд. Актриса предстала перед камерой в черном платье с глубоким декольте. Дополнительной атмосферы снимку Сальмы Хайек добавили дорогие украшения, а также мраморная статуя.

Кадр пришелся по вкусу юзерам сети, которые поспешили выразить восхищение красотой 54-летней звезды в комментариях. Неудивительно, что фотография за непродолжительное время собрала сотни тысяч лайков. -0-