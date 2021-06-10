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10 июня 2021, 17:51

Сальма Хайек поразила Instagram своим видом в новой фотосесии

Сальма Хайек. Фото из Instagram
Сальма Хайек. Фото из Instagram

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек представила в Instagram новый пост и восхитила сеть.

Звезда кино приняла участие в новой фотосессии для модного журнала, где примерила стильный и смелый наряд. Актриса предстала перед камерой в черном платье с глубоким декольте. Дополнительной атмосферы снимку Сальмы Хайек добавили дорогие украшения, а также мраморная статуя.

Кадр пришелся по вкусу юзерам сети, которые поспешили выразить восхищение красотой 54-летней звезды в комментариях. Неудивительно, что фотография за непродолжительное время собрала сотни тысяч лайков. -0-

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