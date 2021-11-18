Сальма Хайек приковала все внимание к себе во время новой премьеры – наряд шикарный!

Сальма Хайек. Фото из Instagram
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек побывала на премьере картины "Дом Гуччи", где она исполнила одну из главных ролей. Кадры публикует Daily Mail.
Знаменитость прибыла на мероприятие и сразу же приковала все внимание к себе. Дело оказалось в красоте актрисы, а также в шикарном наряде Сальмы Хайек. Звезда большого кино выбрала для выхода в свет утонченное темно-синее бархатное платье с длинной черной юбкой. Впечатляющее декольте и разрез на бедре завершили образ, а невероятные драгоценности подчеркнули красоту актрисы.
Образ получился очень соблазнительным и поэтому многие юзеры сети, а также участники мероприятия не смогли оторвать взгляд, ведь Сальма Хайек приковала все внимание к себе. -0-