Сальма Хайек продемонстрировала миру свои тату в пикантном месте (Фото)

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый пост, который впечатлил многих юзеров сети.

Звезда решила продемонстрировать миру несколько своих новых тату, которые разместила на ключице и груди. Пост вызвал ажиотаж среди фолловеров, а многие потеряли дар речи от дерзкого фото. Подпись прояснила, что Сальма Хайек сделал тестовые татуировки для нового шоу.

Впрочем, многие из фанатов и фолловеров актрисы не остались равнодушными и восхитились увиденным. Они отметили красоту Сальмы Хайек и подчеркнули, что тату ей идут. Пост быстро собрал множество хвалебных комментариев, а также сотни тысяч лайков. -0-