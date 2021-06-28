Сальма Хайек раскрыла секрет своей увеличивающейся груди

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек пришла на шоу Red Table Talk, где рассказал правду о своем внушительном бюсте. Запись опубликовали в Facebook.

Звезда кино сообщила в шоу, что ее часто упрекают за большую грудь и фанаты говорят о том, что ради таких форм артистка ложилась под нож пластического хирурга. Актриса Сальма Хаек решила ответить поклонникам и в эфире шоу сообщила, что ее бюст имеет природное происхождение. "Многие люди говорили, что я сделала операцию по увеличению груди. Я их не виню! Мой бюст и вправду был гораздо меньше! Как и все мое тело", - призналась звезда кино.

По словам знаменитости, секрет ее увеличивающейся груди - естественные процессы, которые происходят с каждой женщиной. Именно из-за этого тело Сальмы Хайек с годами и изменилось. Кроме этого, артистка в ходе разговора отметила, что большой бюст - это не всегда достоинство, ведь из-за него сильно страдает спина. "Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью", - поделилась актриса. -0-