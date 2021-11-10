Сальма Хайек с дочерью затмили всех на премьере нового фильма (Фото)

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Сальма Хайек недавно представила в Instagram новый пост, который вызвал восторг пользователей.

Знаменитость отправилась на премьеру ее нового супергеройского проекта, а компанию ей составила дочь Валентина Палома Пино. Для выхода в свет Сальма Хайек выбрала облегающее и блестящее платье красного цвета, а ее 14-летняя дочь предпочла появиться на публике в утонченном черном наряде в белый горошек.

Знаменитость с дочерью затмили всех на премьере нового фильма, а красота Сальмы Хайек и Валентины Палома Пино не остались не замечены поклонниками. За короткое время запись в Instagram собрала массу восхищенных комментариев в адрес мамы и дочери, а под постом быстро появились сотни тысяч лайков. -0-