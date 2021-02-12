Сальма Хайек трогательно поздравила Дженнифер Энистон их совместным фото

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram совместный кадр с другой звездой кино и приковала внимание юзеров.

Актриса решила поздравить Дженнифер Энистон с днем рождения. Для этого знаменитость представила общественности их совместный кадр с одной из вечеринок. Судя по качеству снимка, сделан он был несколько лет назад, а наряды знаменитостей указывают на некую церемонию награждения.

Пользователи восхитились красотой актрис, а в комментариях к посту начали появляться многочисленные поздравления в адрес Дженнифер Энистон. -0-