Сальма Хайек в очаровательном купальнике привлекла внимание фанатов

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый снимок в купальнике и очаровала многих пользователей.

55-летнюю артистку запечатлели на отдыхе в очаровательном закрытом купальнике с глубоким декольте, который выгодно подчеркивает естественную красоту знаменитости.

При этом Сальма Хайек полностью отказалась от макияжа, что только прибавило привлекательности кадрам. Неудивительно, что пост в Instagram быстро собрал огромное число лайков.-0-

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