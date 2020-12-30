Сальма Хайек в соблазнительном бикини поразила всех своей фигурой

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый пост, который заставил сердца поклонников биться чаще.

Звезда кино решила в очередной раз похвастаться перед фолловерами своей стройной фигурой. Для этого Сальма Хайек выбрала открытое фиолетовое бикини, накидку в тон, а завершила образ соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Серия фотографий получилась поразительной.

Разумеется, такая красота Сальмы Хайек не могла остаться без внимания поклонников, которые завалили знаменитость тысячи восторженных комментариев и миллионами лайков. -0-