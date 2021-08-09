Сальма Хайек в стильных нарядах предстала перед камерой модного журнала

Сальма Хайек. Фото Variety
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек разместила в Instagram несколько кадров из своей недавней фотосессии.
Знаменитость приняла участие в съемке для Vogue, а результат показала в сети. На одном кадре звезда кино предстала в стильном розовом платье, которое выгодно подчеркнуло стройную талию Сальмы Хайек, а также ее пышный бюст. Далее знаменитость решила в прямом смысле блеснуть перед камерой и примерила соответствующий костюм. Также актриса покружилась перед камерой в черном широком платье и ярком разноцветном образе.
Кадры пришлись по вкусу пользователям сети, которые завалил Сальму Хайек массой хвалебных отзывов. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал огромное число лайков. -0-