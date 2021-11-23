Сальма Хайек в закрытом купальнике взволновала фанатов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек представила в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.

Знаменитость решила показать свой случайный кадр, сделанный во время отдыха. Фотограф запечатлел звезду мирового кино в гамаке, когда Сальма Хайек там мирно уснула в купальнике. Вид звезды получился красивым и умиротворенным, что, разумеется, не осталось без внимания поклонников.

Многочисленные фолловеры Сальмы Хайек были взволнованы новым постом, из-за чего юзеры поспешили оставить миллионы лайков и множество самых разнообразных комментариев. -0-