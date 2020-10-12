Сальма Хайек восхитила сеть фотографией в купальнике без макияжа

Сальма Хайек. Фото из Instagram
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная 54-летняя актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.
Звезда кино представила на суд общественности селфи с пляжа, где она запечатлена в красном купальнике и без единого грамма косметики. Естественная красота Сальмы Хайек восхитила многочисленных фолловеров, которые не смогли удержаться от комплиментов.
За непродолжительное время они в комментариях оставили массу восхищенных отзывов, а сам пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-