Сальма Хайек взволновала сеть новым фото в купальнике

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый пост, который заставил поклонников дышать чаще.

Звезда кино решила продемонстрировать фолловером свою красоту, а для этого выбрала живописный берег моря и соблазнительный черный купальник. На груди у Хайек красуется вырез, а свой образ девушка дополнила соломенной шляпой молочного цвета, черными очками и несколькими аксессуарами.

Разумеется, пост восхитил фолловеров Сальмы Хайек и за непродолжительное время в ее адрес поступило множество комментариев с комплиментами. Кроме этого, снимок быстро собрал более 1,3 млн лайков. -0-