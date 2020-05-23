Сало без соли - дружба на ветер: Билан, оказывается, тот еще гурман! - видео

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дима Билан разместил видео в Инстаграм о дружбе между соседями. В ролике певец пришел к соседу за солью. Сказал, мол, варит сало, а у него закончилась соль. Сосед, конечно же, выручил - отдал вместе с банкой.

Подписчики оценили юмор артиста и подшучивали в комментариях: "Кастрюли надо помыть после сала", "Дима, юморист вы наш, это очень смешной ролик!".

А некоторые вполне серьезно принялись рассуждать о добрососедстве: "Говорят, что соседи - как родня: необходимо знать их и помогать. В кавказских традициях так и поступают, поэтому с качествами у них все в порядке, не дадут пропасть в сложной ситуации. И даже, вроде, бездомных деток у них не встретить, мне думается, дружба с соседями - хорошая традиция".-0-