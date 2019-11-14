Самая большая картина бельгийского художника Маргита ушла с молотка

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая большая картина бельгийского художника Рене Маргита "Шестнадцатое сентября", написанная в 1957 году, продана на аукционе Christie's за $19,6 млн. Это самый дорогой лот торгов в сегменте импрессионизма и модернизма, сообщает портал Artews .

Покупатель участвовал в торгах по телефону. Стартовая цена картины оценивалась в $7 млн.

Картина и раньше уже выставлялась на продажу. В 2005 году ее оценили в $6 млн, но покупателя не нашлось. В общей сложности вечерние торги в данном сегменте принесли $191,9 млн за 52 лота.