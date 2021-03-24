Самая большая в мире картина на холсте продана на аукционе в Дубае за $62 млн

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cамая большая в мире картина на холсте была продана на аукционе в Дубае за $62 млн, что сделало ее одним из самых дорогих произведений искусства, когда-либо ушедших с молотка, сообщает CNN.

"Путешествие человечества" британского художника Саши Джафри было создано в бальном зале отеля Atlantis The Palm в Дубае. Его площадь соответствует примерно размеру четырех баскетбольных площадок, регулируемых НБА.

На написание картины ушло семь месяцев. Она отличается абстрактными мазками и капельной росписью в стиле, который Джафри называет "магическим реализмом". Работа была создана, чтобы собрать деньги для детей, пострадавших от пандемии COVID-19.

Изначально Джафри намеревался продавать панели по отдельности в надежде заработать в общей сложности $30 млн, но дубайский бизнесмен Андре Абдун предложил вдвое больше, чтобы купить их все.

"Путешествие человечества" было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире художественное полотно, а Саша Джафри вошел в число самых дорогих ныне живущих художников в мире.

Выручка от продажи картины будет передана в фонд ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, The Global Gift Foundation и Dubai Cares для программ, связанных с образованием детей, здравоохранением и цифровой связью.-0-