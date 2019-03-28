Самая длинная в мире соляная пещера обнаружена в Израиле

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая длинная в мире соляная пещера обнаружена в горном массиве Содом, расположенном на юго-западном побережье Израиля. Общая протяженность пещеры Малхам составляет 10 км, сообщает израильское издание The Jerusalem Post .

Открытие совершили участники международной экспедиции, организованной Еврейским университетом Иерусалима, Израильским клубом исследователей пещер и болгарскими клубом Speleo. В исследовании были задействованы 80 специалистов из девяти стран. Спелеологи по 10 часов в сутки находились под землей среди соляных сталактитов, производя необходимые измерения.

Новейшие технологии позволили ученым определить точную длину подземного коридора, который включает в себя свыше 100 соляных пещер. Самая большая из них простирается более чем на 5,6 км. Также удалось установить возраст пещеры под Содомом, который достигает примерно 7 тыс. лет.

В настоящее время исследовательская группа обрабатывает полученные данные для создания электронной карты пещеры Малхам, что является весьма трудоемкой процедурой.

Гора Содом, согласно библейской легенде, находится на том самом месте, где жена Лота превратилась в соляной столп, оглянувшись на покинутый ею город Содом. Гора является одной из главных достопримечательностей Израиля, поскольку почти целиком состоит из каменной соли. В недрах горы располагается пещера Малхам, которая, по мнению ученых, возникла под воздействием водных потоков, размывавших соляные отложения. Этот процесс продолжается до сих пор во время сильных дождей.-0-

Фото The Jerusalem Post