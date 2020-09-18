Самая красивая спортсменка мира восхитила Instagram новым снимком

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала в Instagram новый кадр, который впечатлил юзеров Instagram.

Девушка решила поделиться с фолловерами фотографией, на которой показала свой наряд из жизни вне беговой дорожки. Девушка примерила обтягивающие черные джинсы и светлый топ, который выгодно продемонстрировал стройную фигуру Алисы Шмидт.

Многочисленные подписчики спортсменки не смогли пройти мимо и принялись в комментариях заваливать девушку, которую ранее признали самой красивой спортсменкой мира, множеством восхищенных комментариев. Неудивительно, что пост быстро набрал десятки тысяч лайков и тысячи отзывов. -0-