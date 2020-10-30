Самая красивая спортсменка мира порадовала Instagram эффектными кадрами

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала в Instagram несколько снимков, которые восхитили пользователей сети.

Девушка, которую ранее признали самой красивой спортсменкой в мире, примерила эффектное платье. Для фотосессии он выбрала черный наряд с несколькими вырезами и утонченным дизайном. Локацией было выбрано пространство возле бассейна, а завершающей частью образа Алисы Шмидт стало отсутствие обуви, что добавило свободы снимкам.

Неудивительно, что Instagram оказался в полном восторге, что и поспешил выразить в комментариях. За непродолжительное время пост самой красивой спортсменки мира собрал сотни тысяч лайков и тысячи восторженных отзывов. -0-