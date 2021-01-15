Самая красивая спортсменка мира похвасталась фигурой прямиком из спортзала (Фото)

Алиса Шмидт. Фото из Instagram
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила многих фолловеров.
Девушка, которую ранее признали самой красивой спортсменкой мира, решила похвастаться перед пользователями своей фигурой на новой фотографии. Алиса Шмидт предстала перед камерой в спортивном стиле прямиком из фитнеса. Для этого она примерила черные обтягивающие легинсы и короткий топ на тонких бретельках, который обнажил стройную фигуру спортсменки.
Кадр привлек внимание юзеров, которые не поскупились на хвалебные комментарии, а сама фотография быстро собрала сотни тысяч лайков. -0-