Самая красивая спортсменка мира показала фото с тренировки, но все смотрели только на ее фигуру

Девушка вернулась домой после Олимпийских игр, однако не намерена отдыхать. Уже спустя несколько дней Алиса Шмидт отправилась на тренировку, а также решила порадовать своих фолловеров новым кадром. Для этого самая красивая спортсменка мира примерила спортивную форму и заняла позу на дорожке. Фотография привлекла внимание пользователей, однако никто не заметил голубые глаза девушки, ведь все смотрели на ее стройную фигуру и стальной пресс.











Разумеется, мало кто удержался от того, чтобы выразить свое восхищение красотой спортсменки в комментариях. За непродолжительное время пост Алисы Шмидт собрал огромное число лайков и массу хвалебных отзывов. -0-





Фото из Instagram



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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой красивой спортсменкой в мире, опубликовала в Instagram новый пост.