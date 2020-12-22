Самая красивая спортсменка в мире восхитила Instagram своим вечерним платьем

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой мира, опубликовала фото и заставила фанатов дышать чаще.

Звезда спорта представила своим многочисленным фолловерам привлекательный кадр, где она запечатлена в необычном для себя образе. Алиса Шмидт обычно публикует фото в спортивной одежде, однако на этот раз девушка примерила темно-синее блестящее платье. Наряд выгодно подчеркнул природную красоту самой привлекательной спортсменки мира, а подписчики, разумеется, не смогли пройти мимо такого поста.

Юзеры в комментариях поспешили написать Алисе Шмидт множество комментариев, отметив соблазнительный наряд, а также они оставили сотни тысяч лайков. -0-