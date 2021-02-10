Самая красивая спортсменка в мире показала две стороны своей красоты (Видео)

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой красивой спортсменкой в мире, поучаствовала в челлендже и показала результат в Instagram.

Девушка за секунду преобразилась и только похорошела. Сначала Алиса Шмидт снимает себя на видео перед зеркалом, примерив соблазнительное черное мини-платье, а дополнила образ укладкой и сумочкой. Затем она медленно подносит руку к камере и через секунду показывают другую сторону своей красоты. На следующем кадре спортсменка уже находится в спортивном зале, где выполняет различные упражнения в обтягивающей форме.

Пользователи тепло приняли необычное преображение Алисы Шмидт и еще раз убедились в том, что в любом образе спортсменка выглядит потрясающе. Кадры быстро собрали сотни тысяч лайков и множество хвалебных комментариев. -0-