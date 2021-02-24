Самая красивая спортсменка в мире похвасталась своей фигурой из спортзала

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую ранее признали самой красивой спортсменкой в мире, опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание фолловеров.

Девушка готовится к соревнованиям и приличное время проводит в зале. Результат упорных тренировок виден невооруженным глазом, ведь заметить ее стройную фигуру просто невозможно. Алиса Шмидт в обтягивающем наряде привлекает внимание и убеждает еще больше, что звание самой красивой спортсменки в мире дано ей не просто так.

Разумеется, подписчики Алисы Шмидт не смогли пройти мимо впечатляющего фото и поспешили высказать свои комплименты в комментариях. За непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-