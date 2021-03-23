Самая красивая спортсменка в мире похвасталась фигурой в спортивном образе (Фото)

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанаты оказались в восторге, когда увидели на новом фото в Instagram немецкую бегунью Алису Шмидт.

Девушка решила похвастаться своей красотой, полученной природой и долгими тренировками. Для этого самая красивая спортсменка мира примерила короткий белый топ и обтягивающие легинсы.

Спортивный образ Алисы Шмидт пришелся по вкусу юзерам сети, которые моментально отреагировали на пост. Люди оставили массу хвалебных комментариев в адрес бегуньи, а кадр за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-