Самая красивая спортсменка в мире отправилась на отдых и снялась в пикантном виде

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую ранее признали самой красивой спортсменкой в мире, разместила новое фото с отдыха и очаровала Instagram.

Звезда отправилась на отдых к морю, где и позировала перед камерой в пикантном виде. Алиса Шмидт для прогулки по солнечному курорту примерила короткий голубой топ, однако "изюминкой" наряда стала короткая белая юбка с глубоким разрезом. Образ получился утонченным и привлекательным, что не оставили без внимания многочисленные фолловеры самой красивой спортсменки в мире.

Неудивительно, что несколько кадров Алисы Шмидт в очень короткий срок собрали огромное число лайков, а также массу хвалебных комментариев. -0-