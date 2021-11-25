Самая красивая спортсменка в мире восхитила Instagram своими бесконечными ногами

Алиса Шмидт. Фото из Instagram
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт недавно представила в Instagram новый пост и впечатлила многих.
Самая красивая спортсменка предстала перед камерой в утонченном и стильном образе. Для этого Алиса Шмидт примерила черный пиджак, а дополнили наряд туфли и белая сумочка. Внешний вид очаровал поклонников знаменитости, однако большинство юзеров оказались восхищены бесконечными ногами спортсменки.
Разумеется, кадр быстро привлек внимание фолловеров Алисы Шмидт и пользователей Instagram. За короткое время фотография собрала множество восторженных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-