Самая красивая спортсменка в мире заворожила Instagram новым фото

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой в мире, разместила в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Девушка отправилась на тренировку, а для этого примерила соответствующий наряд. Алиса Шмидт предстала перед камерой в белом коротком топе с молнией и спортивных шортах. Такой внешний вид заворожил пользователей Instagram, а также выгодно подчеркнул красоту девушки.

Неудивительно, что многочисленные фолловеры Алисы Шмидт не смогли сдержать своего восхищения. В комментариях под постом самой привлекательной спортсменки в мире появилась масса восторженных отзывов и сотни тысяч лайков. -0-

Алиса Шмидт. Фото из Instagram