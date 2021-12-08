Самая красивая спортсменка в мире вышла на красную дорожку в соблазнительном образе и сорвала овации

Алиса Шмидт. Фото из Instagram
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой в мире, опубликовала в Instagram новый пост и очаровала юзеров.
Знаменитость накануне побывала на благотворительном вечере. Девушка вышла на красную дорожку в соблазнительном образе и приковала внимание к себе. Для этого Алиса Шмидт примерила стильный фиолетовый костюм, а также черный топ, который обнажил стройную фигуру самой привлекательной спортсменки в мире.
Внешний вид вызвал восторг и овации не только среди присутствующих на мероприятии гостей, но и юзеров сети, которые поспешили выразить свое восхищение в массе хвалебных комментариев и огромном числе лайков. -0-