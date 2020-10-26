Самая красивая стюардесса в мире восхитила Instagram новым нарядом

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бортпроводница компании Air Asia, которую пользователи сети ранее признали самой привлекательной стюардессой в мире, поделилась несколькими фото в Instagram и очаровала сеть.

Девушка по имени Майбел Гуо предстала перед камерой в соблазнительном клетчатом костюме с юбкой, а ее стройную фигуру подчеркнул красный топ. Позирует стюардесса на фоне деревьев, что гармонирует с нарядом и ее красотой.

Подписчики восхитились новыми кадрами самой красивой стюардессы в мире и, разумеется, отметили это в многочисленных хвалебных комментариях. В октябре 2018 года пользователи социальной сети назвали сотрудницу авиакомпании Air Asia Майбел Гуо самой красивой стюардессой в мире после того, как один из пассажиров выложил ее фотографию в Facebook. -0-