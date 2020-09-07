Самая красивая женщина мира порадовала поклонников пикантным фото в коротких шортах

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская модель палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала в Instagram несколько кадров, чем изрядно порадовала миллионы поклонников.

Модель, которую ранее признали самой красивой женщиной мира, предстала перед камерой в коротких шортах, а сами снимки были сделаны с очень пикантного ракурса. Разумеется, это не первый раз, когда модель радует своих фолловеров, однако и эти фотографии не остались без внимания поклонников.

За непродолжительное время они оставили свыше 1,3 млн лайков под записью в соцсети, а в комментариях появилось множество комплиментов в адрес Беллы Хадид. -0-