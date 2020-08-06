Самая красивая женщина в мире поделилась завораживающими снимками из карантина

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась несколькими кадрами в Instagram, сделанных в период изоляции.

Знаменитость предстала перед камерой в легкой белой толстовке и с впечатляющим гримом вокруг глаз. Хадид в подписи к посту отметила, что во время карантина совсем заскучала и стала экспериментировать с внешностью. Очередным способом отвлечься стал грим на лице.

Фото из Instagram

Самая красивая женщина в мире впечатлила многочисленных фолловеров необычным макияжем, которые поспешили выразить свое восхищение в комментариях. Также звезда отметила, что, возможно, позже удалит эти фото, однако поклонники настоятельно попросили ее этого не делать. За сутки фотографии собрали свыше 1,1 миллиона лайков.-0-