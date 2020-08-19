Самая красивая женщина в мире восхитила соцсети небрежным нарядом из 90-х

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил многомиллионную армию подписчиков.

Звезда подиума предстала перед камерой в небрежном образе из 90-х, который выгодно подчеркнул ее соблазнительную фигуру. Для этого девушка выбрала обтягивающий желтый топ и джинсы клеш с разнообразным принтом. Кадры были сделаны в одном из магазинов, где Белла Хадид примерила еще несколько нарядов, однако это осталось за кадром.

Впрочем, даже нескольких снимков в интересном образе из 90-х хватило, чтобы пост собрал более 870 тысяч лайков и несколько тысяч хвалебных отзывов. К слову, ранее Белла Хадид порадовала поклонников несколькими кадрами из карантина с завораживающим макияжем. -0-

Самая красивая женщина в мире поделилась завораживающими снимками из карантина Самая красивая женщина в мире впечатлила многочисленных фолловеров необычным макияжем, которые поспешили выразить свое восхищение в комментариях.