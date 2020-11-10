Самая красивая женщина в мире похвасталась стройной фигурой (Видео)

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель Белла Хадид опубликовала в Instagram новый пост, чем и порадовала многочисленных фолловеров.

Девушка, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, похвасталась перед широкой публикой своей подтянутой фигурой. Для этого она выбрала короткий топ белого цвета и самую удачную позу.

Разумеется, поклонники не смогли пройти мимо и отметили красоту Беллы Хадид в комментариях. За непродолжительное время их набралось несколько тысяч, а количество лайков давно перешагнуло за миллион. -0-