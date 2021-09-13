Самая красивая женщина в мире для новой фотосессии кардинально преобразилась, но забыла штаны

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская модель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram несколько фото с ее недавней съемки.

Знаменитость приняла участие в рекламной фотосесии, для которой изменилась до неузнаваемости. Модель Белла Хадид поменяла цвет и длину волос, которые стали коричневого цвета. Затем она примерила куртку с кепкой, но забыла штаны. В итоге звезда продемонстрировала фотографу и подписчикам свои стройные ноги, которые не разочаровали никого.

Неудивительно, что пост Беллы Хадид мигом привлек внимание пользователей. Люди оставили массу восхищенных отзывов, а также сотни тысяч лайков. -0-