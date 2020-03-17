Самая красивая женщина в мире не забывает делиться пикантными кадрами даже из карантина

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель палестинского происхождения Белла Хадид находится на добровольном карантине, однако не забывает радовать своих поклонников соблазнительными кадрами в Instagram.

В этот раз на странице звезды в социальной сети появились несколько снимков, на которых модель запечатлена в домашней одежде. Для селфи Белла Хадид примерила полосатый кроп-топ и спортивные штаны. Она демонстрирует пикантные кадры с ее идеальным прессом.

Фото Instagram

Поклонники знаменитости тепло приняли фото и отметили, что модель даже в домашней одежде выглядит неподражаемо. С помощью снимков звезда также рассказала, что уже четвертый день находится на добровольном карантине дома. "Будь в безопасности, уважай других, будь осторожен", - подписала она фотографию.-0-