Самая одинокая косатка в мире пытается выбраться из вольера - это душераздирающее видео!

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Twitter разместили небольшой ролик с участием косатки из парка в Канаде, который приковал внимание людей.

Самую одинокую косатку в мире запечатлели в парке Marineland, где она уже более 20 лет живет одна. Причем, морской обитатель пережила всех своих сородичей и детей. В небольшом видео 44-летняя косатка пытается выбраться из вольера, каждый раз ударяясь головой о стекло.

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/sBCaKleH19 — Phil Demers (@walruswhisperer) September 8, 2021

Этот душераздирающий момент заставил людей начать действовать и они запустили кампанию, чтобы освободить животное из плена. Бывший сотрудник парка разместил кадры, а люди всеми силами пытаются добиться освобождения косатки, ведь для нее жизнь в одиночестве - настоящее мучение. Косатки - существа социальные, и изоляция влияет на них так же тлетворно, как и на людей. -0-