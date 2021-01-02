Самая пожилая в мире женщина отметила 118-й день рождения

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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японка Канэ Танака, которая является самой пожилой из ныне живущих людей, сегодня отмечает свой 118-й день рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Из-за распространения коронавируса Танака почти не встречается со своими родственниками, с памятной датой лично ее поздравили работники дома престарелых, где проживает долгожительница. По данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года ее возраст составлял 122 года и 164 дня. 15 сентября 2020 года Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило, что число людей в стране в возрасте старше 100 лет впервые превысило отметку в 80 тыс. При этом 88% из них - женщины.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!