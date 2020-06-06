Самая привлекательная спортсменка мира вернулась к тренировкам после карантина - фото

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья из Германии Алиса Шмидт опубликовала новое фото со стадиона в своем Instagram.

21-летняя спортсменка вышла на свежий воздух для тренировки. Долгое время ей не удавалось этого сделать из-за карантина. В подписи к посту она рассказала, как этому рада.

Немецкая бегунья Алиса Шмидт в 2017 году завоевала серебро в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы. Тогда же издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира.-0-