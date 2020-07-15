Самая привлекательная спортсменка мира после нового фото стала мотивацией для многих

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Германии по имени Алиса Шмидт по праву считается самой привлекательной спортсменкой мира. Это доказывает ее новый пост в Instagram.

Бегунья разместила в социальной сети фотографию, где позирует перед камерой в коротких шортах и белой подвязанной футболке. Помимо всего прочего, он демонстрирует свою подтянутую фигуру. В подписи к посту девушка рассказала, что ее главная мотивация для занятия спортом и поддержания себя в форме - выступления на международных соревнованиях.

В свою очередь, многие подписчики отметили, что самая привлекательная спортсменка в мире сама стала лучшей мотивацией для многих. Люди написали, что готовы пойти на все, чтобы выглядеть как Алиса Шмидт и тренироваться вместе с ней. За сутки под постом юзеры Instagram оставили десятки тысяч лайков. -0-

Новое фото самой привлекательной спортсменки мира взбудоражило соцсети Пользователи Instagram оказались в восторге от нового фото и завалили девушку сотнями комплиментов, а также оставили десятки тысяч лайков.