Самая привлекательная спортсменка мира порадовала Instagram кадрами с отдыха

Алиса Шмидт. Фото из Instagram
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой мира, опубликовала новое видео и взволновала поклонников.
Девушка провела незабываемый отдых на берегу Греции, чем и решила поделиться с фолловерами. В кадре Алиса Шмидт показывает свои пляжные будни, не забывая примерять разнообразные наряды и купальники. Помимо всего прочего, подписчики не смогли оторвать взгляд от красоты девушки.
Разумеется, многочисленные подписчики не могли оставить без внимания привлекательные кадры и оставили множество восхищенных комментариев. В свою очередь, видео посмотрели сотни тысяч раз. -0-