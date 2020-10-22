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Калейдоскоп
22 октября 2020, 13:59

Самая привлекательная спортсменка мира порадовала Instagram кадрами с отдыха

Алиса Шмидт. Фото из Instagram
Алиса Шмидт. Фото из Instagram

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой мира, опубликовала новое видео и взволновала поклонников.

Девушка провела незабываемый отдых на берегу Греции, чем и решила поделиться с фолловерами. В кадре Алиса Шмидт показывает свои пляжные будни, не забывая примерять разнообразные наряды и купальники. Помимо всего прочего, подписчики не смогли оторвать взгляд от красоты девушки.

Разумеется, многочисленные подписчики не могли оставить без внимания привлекательные кадры и оставили множество восхищенных комментариев. В свою очередь, видео посмотрели сотни тысяч раз. -0-

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