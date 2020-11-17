Самая привлекательная спортсменка мира заинтриговала Instagram фотографией из бассейна

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой мира, опубликовала новый пост.

Девушка представила широкой аудитории пикантный кадр, сделанный в бассейне. На нем Алиса Шмидт запечатлена по шею в прозрачной воде. Для плаванья она выбрала черное бикини, сделавшее акцент на красоте бегуньи.

Пользователи сети оказались в полном восторге от кадра и оставили под записью множество комплиментов в адрес Алисы Шмидт. Помимо всего прочего, фотография быстро собрала сотни тысяч лайков. -0-