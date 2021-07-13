Самая привлекательная спортсменка мира похвасталась фигурой и подтвердила свой титул

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья по имени Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой мира, опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.

Легкоатлетка решила в очередной раз всем доказать, что носит этот титул по праву и опубликовала свежее фото с тренировки. На снимке Алиса Шмидт запечатлена на беговой дорожке стадиона в розовом топе и коротких черных шортах. Спортивный наряд выгодно подчеркивает всю природную красоту спортсменки, из-за чего поклонники не смогли пройти мимо.

В комментариях они написали массу хвалебных отзывов в адрес Алисы Шмидт, а также завалили пост огромным числом лайков. -0-