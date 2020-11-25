Самая привлекательная спортсменка в мире похвасталась своей фигурой

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой в мире, опубликовала в Instagram новый пост.

Девушка решила запечатлеть себя перед тренировкой на стадионе в спортивном наряде. Также Алиса Шмидт не упустила возможность похвастаться своей стройной фигурой, примерив обтягивающие легинсы и высокий топ. Наряд обнажил подтянутый живот спортсменки, а завершил образ интригующий взгляд девушки.

Разумеется, кадры не остались без внимания юзеров, которые быстро отреагировали на пост множеством восхищенных комментариев и сотнями тысяч лайков. -0-