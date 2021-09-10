Самая привлекательная спортсменка в мире примерила стильное платье и поразила сеть

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой в мире, опубликовала в Instagram новый пост.

Девушка решила сменить свой классический спортивный стиль и предстала перед камерой в легком черном платье. Соблазнительный вид Алисы Шмидт поразил сеть, а особенно глубокое декольте и вырезы на ноге с талией, что выгодно подчеркнуло природную красоту спортсменки.

В таком привлекательном виде Алиса Шмидт начала каникулы, а пользователи поспешили выразить свое восхищение в массе хвалебных комментариев. -0-