Самая привлекательная спортсменка в мире не упустила шанса похвастаться фигурой на стадионе

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которая ранее была признана самой привлекательной спортсменкой в мире, опубликовала в Instagram новый пост.

Спортсменка почти все свое свободное время проводит на стадионе, поэтому не упустила шанса покрасоваться своей впечатляющей фигурой. Для этого Алиса Шмидт отправилась на беговую дорожку, примерив облегающий спортивный костюм. Узкие белые лосины и короткий топ выгодно сделали акцент на утонченной фигуре самой привлекательной спортсменки, что не осталось без внимания многочисленных фолловеров.

Пользователи Instagram завалили Алису Шмидт массой восторженных комментариев, а сам снимок быстро собрал огромное число лайков. К слову, ранее самая привлекательная спортсменка в мире поучаствовала в модном показе, где поразила всех своей красотой. -0-

Самая привлекательная спортсменка мира блеснет своей красотой на модном подиуме Девушка уже прославилась своей красотой на просторах сети, а также добилась нескольких весомых побед в легкой атлетике.