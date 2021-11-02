Самая привлекательная спортсменка в мире приковала к себе внимание поклонников, примерив стильный наряд

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой в мире, представила в Instagram новый пост и привлекла внимание фолловеров.

Девушка решила показать своим подписчикам новое фото, примерив стильный наряд. Для этого Алиса Шмидт выбрала черную обтягивающую юбку и необычный топ. Образ получился впечатляющим, а также выгодно подчеркнул стройную фигуру девушки. Конечно, красота самой привлекательной спортсменки в мире не осталась без внимания многочисленных поклонников, которые поспешили в комментариях выразить свое восхищение.

За короткое время кадр в Instagram Алисы Шмидт приковал к себе внимание поклонников и быстро собрал огромное число хвалебных отзывов, а также несколько сотен тысяч лайков. -0-