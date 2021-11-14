Самая привлекательная спортсменка в мире примерила облегающее платье и лишила всех дара речи

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой в мире, опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил всех пользователей сети.

Легкоатлетка отметила свой 23-й день рождения, а для этого примерила праздничное облегающее платье. Алиса Шмидт выбрала белый наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру и природную красоту. Несколько кадров оказались настолько впечатляющими, что многие пользователи лишились дара речи.

Те же, кто смог оценить красоту самой привлекательной спортсменки в мире, поспешили оставить под записью в Instagram множество восторженных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-