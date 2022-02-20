"Самая-самая лучшая": сотни тысяч человек были очарованы сообразительной обезьянкой (Видео)

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете появился интересный ролик, который привлек внимание большого количества пользователей сети. Они смогли увидеть, как обезьянка Биби готовит фруктовый коктейль. Для этого ей понадобились яблоки, апельсины, виноград и большой арбуз. Маленькая хозяюшка приготовила удивительно вкусный десерт.

Видео с сообразительной обезьянкой очень понравилось пользователям YouTube. Ролик всего за сутки набрал более 160 тысяч просмотров и 1,8 тысячи лайков. Подписчики канала оставили десятки комментариев в адрес Биби: "Самая-самая лучшая!", "Хозяюшка любимая!", "Как же я люблю это маленькое чудо. Смотреть на на Бибишку одно удовольствие. Радуй нас, солнышко", "Какое умное животное! Нет слов! Обезьянка - просто чудо!"-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ