Самая сильная девочка подняла штангу весом 80 килограмм (Видео)

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семилетняя девочка из Канады стала самым сильным ребенком в мире, об этом сообщает Daily Mail.

Семилетняя Рори ван Ульфт из Оттавы удивила всех, когда подняла у себя над головой штангу весом 80 килограмм. Кроме этого, малышка легко справляется в рывке с 32 килограммами, в толчке - до 42 кг, а также способна приседать со снарядом весом 61 килограмм.

Что примечательно, ее собственный вес около 25 килограмм, что еще больше поражает. Девочка начала заниматься тяжелой атлетикой в пять лет и с тех пор достигла небывалых результатов. Возможно, Рори не только самая сильная семилетняя девочка в мире, но и, очень вероятно, самая сильная семилетняя девочка или мальчик в истории, о результатах которых есть достоверные данные. Родители уже отправили заявку в Книгу рекордов Гиннесса. -0-